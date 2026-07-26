Il forte attaccante argentino potrebbe lasciare il Bologna nei prossimi giorni. Si ipotizza un trasferimento in Premier League, dopo che nelle ultime settimane si è parlato anche di un sondaggio da parte di un club di quella lega. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le trattative sembrano aver raggiunto uno stadio avanzato. Il giocatore potrebbe quindi salutare i tifosi già a breve.

Novità importanti sul forte attaccante argentino: ecco cosa potrebbe accedere nei prossimi giorni. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un sondaggio concreto da parte della Roma, ma alla fine Santiago Tomás Castro potrebbe dire addio al Bologna per andare a giocare in Premier League. Il calciatore è legato ai rossoblu da un contratto fino al 30 giugno 2030, anche se le sirene provenienti dall’Inghilterra si farebbero sempre più insistenti. Castro (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il Bologna in ogni caso avrebbe le idee chiare sull’eventuale sostituto di Castro: secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza felsinea starebbe monitorando con grandissima attenzione il profilo di Carlos Espí Escrihuela, attaccante spagnolo classe 2005 del Levante che ha una clausola di rescissione di circa 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Castro può salutare il Bologna: il possibile sostituto

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Santiago CASTRO al Milan: è davvero il profilo giusto

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