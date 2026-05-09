Il ruolo di Igli Tare al Milan sembra arrivato al termine, con voci che indicano una possibile partenza al termine della stagione in corso. La società ha individuato un possibile sostituto per la posizione di direttore sportivo, mentre le decisioni ufficiali non sono ancora state annunciate. La situazione rimane in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali da parte del club.

Sembra essere sempre più difficile la posizione di Igli Tare al Milan con il direttore sportivo dei rossoneri che potrebbe salutare la società al termine della stagione in corso. Il futuro di Tare in dubbio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Il rendimento deludente del Milan in questo finale di stagione ha portato la proprietà a valutare il futuro del club sia dal punto di vista dirigenziale che per quello che concerne la guida tecnica. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Igli Tare potrebbe essere lontano dal Milan con il dirigente albanese che potrebbe salutare dopo appena un anno di lavoro nel club meneghino. La differenza di vedute tra il direttore sportivo e la società potrebbe portare alla separazione tra le parti con il Milan che avrebbe messo nel mirino già l’eventuale sostituto.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tare può salutare il Milan, i rossoneri hanno individuato il sostituto | CM

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

CALCIOMERCATO: RETEGUI AL MILAN #milan #seriea #calcio #calciomercato #retegui #tare #allegri

Notizie correlate

Tomori può salutare il Milan in estate: i rossoneri hanno fissato il prezzoIl Milan potrebbe salutare Fikayo Tomori in vista della prossima stagione con il difensore inglese che potrebbe finire nella lista dei cedibili al...

Conte può salutare Napoli e andare in nazionale: ADL ha già in mente il sostitutoIl futuro di Antonio Conte torna a intrecciarsi con quello della Nazionale italiana.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Milan, Tare in uscita: il ds potrebbe salutare dopo appena una stagione; Messaggero – Inter, c’è un big totalmente a sorpresa che può partire. Il sogno è…; Ex Lazio, Tare può lasciare il Milan; SKY - Atalanta, il ds D'Amico può salutare: Giuntoli candidato principale per sostituirlo.

Ex Lazio, Tare può lasciare il MilanA lanciare la clamorosa indiscrezione sull’ex Lazio è il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: dopo una sola stagione al Milan, Tare può salutare i rossoneri. LEGGI ANCHE: Si accende il d ... lazionews.eu

Prima delle panchine ci sarà il valzer dei direttori sportivi #Manna #DAmico #Tare #Giuntoli... c'è gran movimento x.com

[Schira] Il futuro del direttore sportivo Igli Tare al Milan è davvero in dubbio, Tony D'Amico è ancora un forte candidato come sostituto. reddit