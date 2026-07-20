Doppio assalto dalla Premier Rowe può salutare il Bologna

Jonathan Rowe, esterno offensivo del Bologna, è nel mirino di diverse squadre della Premier League. Il club italiano potrebbe perdere il giocatore, che è stato oggetto di interesse da parte di più club inglesi. Non sono state ancora annunciate offerte ufficiali o trattative avviate, ma la possibilità di un trasferimento si fa più concreta. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Il futuro di Jonathan Rowe potrebbe essere lontano da Bologna con l’esterno offensivo che è finito nel mirino di diverse squadre di Premier League. Il Bologna potrebbe salutare Rowe (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto si legge su Il Resto del Carlino, Jonathan Rowe sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Aston Villa per la prossima stagione con il giovane esterno inglese che potrebbe così far ritorno in Inghilterra. L’espulsione arrivata in occasione della partita amichevole contro l’Arminia Bielefeld ha acceso un campanello d’allarme in casa rossoblu con il giocatore che potrebbe essere condizionato dalle voci riguardanti un suo possibile trasferimento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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