Castro ai saluti | c’è l’accordo tra Bologna e Roma L’operazione è ai dettagli

Notizia in breve

È stato raggiunto un accordo tra Bologna e Roma per la cessione di Santiago Castro. L’operazione è in fase di definizione e si attende solo il via libera finale. Castro è ormai distante dal club emiliano, con le trattative in corso per la cessione del suo contratto. La trattativa tra le due società è prossima alla conclusione, mentre i dettagli dell’accordo sono ancora da perfezionare.