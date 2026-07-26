Castro ai saluti | c’è l’accordo tra Bologna e Roma L’operazione è ai dettagli
È stato raggiunto un accordo tra Bologna e Roma per la cessione di Santiago Castro. L’operazione è in fase di definizione e si attende solo il via libera finale. Castro è ormai distante dal club emiliano, con le trattative in corso per la cessione del suo contratto. La trattativa tra le due società è prossima alla conclusione, mentre i dettagli dell’accordo sono ancora da perfezionare.
Bologna, 26 luglio 2026 – Più passa il tempo e più Santiago Castro appare lontano da Bologna. Una cessione, quella del bomber argentino, che arriverebbe dopo due anni e mezzo: da quella magica notte in piazza Maggiore dopo la qualificazione in Champions League, alla stupenda serata dopo aver vinto la Coppa Italia contro il Milan, proprio a Roma, in quella che sarà la nuova casa del ‘ Toto’. Il Bologna, però, ha già individuato il sostituto dell’argentino nell’ucraino Artem Dovbyk. L’avventura di Castro sotto le Torri: dall’Argentina alla Champions. Il giovane argentino un po’ ribelle arriva il 30 gennaio 2024, prelevato per 12 milioni di euro, pagando la clausola al Velez. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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