Castro sta per trasferirsi alla Roma, che ha raggiunto un accordo con il Bologna. La trattativa include anche un possibile scambio con Dovbyk. Il giocatore, finora accostato alla Juventus, è ormai vicino a firmare con i giallorossi. La conclusione dell’operazione è imminente, secondo le fonti vicine alla trattativa. Non sono stati resi noti dettagli finanziari né la durata del contratto.

di Francesco Spagnolo Castro è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. La trattativa con il Bologna è sicuramente ben impostata con Dovbyk che potrebbe essere coinvolto. Il mercato estivo entra nel suo momento più caldo con un asse di trattative rovente tra la Capitale e l’Emilia. Sono ore di attesa e valutazioni strategiche per definire il futuro del reparto offensivo delle due squadre con Castro e Dovbyk al centro dei discorsi. I riflettori sono tutti puntati sulle manovre per portare l’argentino alla Roma, un’operazione che ha subito un’accelerazione significativa ma che attende ancora il tassello definitivo. Il club felsineo continua a valutare il cartellino del giocatore circa 35 milioni di euro, ma la vera partita si sta giocando sulle clausole accessorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Castro ad un passo dalla Roma, il giocatore accostato alla Juve vestirà giallorosso: i dettagli dell’operazione

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