Castro ad un passo dalla Roma il giocatore accostato alla Juve vestirà giallorosso | i dettagli dell’operazione
Castro sta per trasferirsi alla Roma, che ha raggiunto un accordo con il Bologna. La trattativa include anche un possibile scambio con Dovbyk. Il giocatore, finora accostato alla Juventus, è ormai vicino a firmare con i giallorossi. La conclusione dell’operazione è imminente, secondo le fonti vicine alla trattativa. Non sono stati resi noti dettagli finanziari né la durata del contratto.
di Francesco Spagnolo Castro è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. La trattativa con il Bologna è sicuramente ben impostata con Dovbyk che potrebbe essere coinvolto. Il mercato estivo entra nel suo momento più caldo con un asse di trattative rovente tra la Capitale e l’Emilia. Sono ore di attesa e valutazioni strategiche per definire il futuro del reparto offensivo delle due squadre con Castro e Dovbyk al centro dei discorsi. I riflettori sono tutti puntati sulle manovre per portare l’argentino alla Roma, un’operazione che ha subito un’accelerazione significativa ma che attende ancora il tassello definitivo. Il club felsineo continua a valutare il cartellino del giocatore circa 35 milioni di euro, ma la vera partita si sta giocando sulle clausole accessorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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