Napoli operazione ai dettagli? Tra giugno e luglio si può chiudere

Tra giugno e luglio potrebbe essere finalizzata la trattativa per il trasferimento di Cristiano Zeballos al Napoli. Secondo il giornalista argentino Leandro Aguilera, l’entourage del calciatore conferma che le trattative sono in fase conclusiva e che c’è intenzione di chiudere l’accordo nei prossimi mesi. Zeballos ha raggiunto la fase finale delle negoziazioni con il club partenopeo, che da tempo lavora per definire l’operazione.

Cristiano Zeballos al Napoli ha raggiunto la fase conclusiva della trattativa. Secondo quanto rivelato dal giornalista argentino Leandro Aguilera, l’entourage del calciatore conferma gli avances da tempo in corso e la volontà concreta di chiudere l’operazione nei prossimi mesi. Zeballos-Napoli: il contratto scade a dicembre, affare a 10 milioni. L’esterno del Boca Juniors ha un contratto in scadenza a dicembre, il che rende necessario il trasferimento durante la finestra estiva. Il direttore sportivo azzurro ha già avviato i contatti diretti con il giocatore, e l’offerta è pronta per la formalizzazione. La cifra pattuita si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una valutazione equilibrata che non penalizza il club argentino e consente al Napoli di operare senza sborsare importi spropositati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Leandro Aguilera: Zeballos al Napoli: chi è, quanto costa e quando può arrivare

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