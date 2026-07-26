Oggi alle 19, in piazza Orto del Lilli, si conclude la prima settimana di ’Castiglione Racconta’, la rassegna letteraria estiva. L’ospite sarà Giorgio Barchiesi, noto come Giorgione, che si descrive come un oste e non uno chef vip. La serata chiude gli appuntamenti iniziali della manifestazione, curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Oggi alle 19, piazza Orto del Lilli si prepara a chiudere la prima settimana di ’Castiglione Racconta’, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis, saluta il pubblico ospitando Giorgio Barchiesi, per tutti Giorgione. Il volto di Gambero Rosso Channel, amatissimo per il suo stile genuino e la passione travolgente, sarà protagonista di un incontro moderato dal critico gastronomico Paolo Pellegrini. L’occasione è la presentazione dei volumi ‘Giorgione – Orto e Cucina 1’ e ‘Giorgione – Orto e Cucina 2’, bibbie di una filosofia che mette al centro il legame indissolubile tra terra e tavola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglione racconta, c’è Giorgione: "Sono un oste e non uno chef vip"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chef Giorgione e Claudio Amendola tra gli ospiti di "Assaggi", il salone del gusto a Viterbo

’Castiglione Racconta’. Debutto insieme a CiabattiStasera a Castiglione della Pescaia si svolge la prima edizione di 'Castiglione Racconta', una nuova rassegna letteraria organizzata dal Comune.

Temi più discussi: Castiglione racconta, c’è Giorgione: Sono un oste e non uno chef vip; Teresa Ciabatti inaugura Castiglione Racconta in Piazza Orto del Lilli; Castiglione Racconta, si comincia. A tu per tu con Ciabatti e gli scrittori; Addio ad Angelo Magagnini, il commercialista di Castiglione.

Castiglione racconta, c’è Giorgione: Sono un oste e non uno chef vipOggi alle 19, piazza Orto del Lilli si prepara a chiudere la prima settimana di ’Castiglione Racconta’, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis, saluta ... lanazione.it

Castiglione Racconta, si comincia. A tu per tu con Ciabatti e gli scrittoriCASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto) Dopo la forte mareggiata che ha investito il Premio Strega, trascinando nella burrasca il pulmino dei finalisti, la scrittrice Teresa Ciabatti è tornata a parlare. quotidiano.net