Stasera a Castiglione della Pescaia si svolge la prima edizione di 'Castiglione Racconta', una nuova rassegna letteraria organizzata dal Comune. L'evento si tiene in piazza Orto del Lilli alle 19, con ingresso libero fino a esaurimento posti. La manifestazione vede il debutto di un incontro con l'autrice Ciabatti, che sarà presente insieme a Castiglione Racconta. La regia della manifestazione è affidata alla sindaca Elena Nappi.

Finalmente il giorno è arrivato, e stasera a Castiglione della Pescaia, in piazza Orto del Lilli alle 19 (ingresso libero fino a esaurimento posti), prenderà il via la prima edizione dell’attesissima ’Castiglione Racconta’, la nuova rassegna letteraria organizzata dal Comune sotto la regìa della sindaca Elena Nappi, che animerà l’estate maremmana. Il debutto è di grande livello, in linea con il resto del parterre, e vede la presenza di Teresa Ciabatti, scrittrice finalista ’Premio Strega’, e tra le firme più prestigiose del panorama letterario italiano. Teresa Ciabatti presenterà il suo “Donna regina” (Mondadori) con il quale è arrivata in finale al più prestigioso premio letterario italiano, sollecitata dalle domande di Chiara Di Clemente, responsabile della sezione Cultura e spettacoli del Quotidiano Nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Castiglione Racconta’. Debutto insieme a Ciabatti

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