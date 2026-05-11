Chef Giorgione e Claudio Amendola tra gli ospiti di Assaggi il salone del gusto a Viterbo

Dal 16 al 18 maggio, Viterbo ospita “Assaggi - Salone dell'enogastronomia laziale”, nella suggestiva cornice del complesso di Santa Maria in Gradi. L'evento, organizzato dalla Cammera di commercio Rieti Viterbo, è ormai diventato un appuntamento di riferimento per la valorizzazione del patrimonio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Si parla di: Conto alla rovescia per Assaggi; Con la carbonara di Claudio Amendola si apre la quinta edizione di Assaggi.

Tra gli ospiti lo chef Giorgione e l’antropologo Marco AimeIl taglio del nastro è previsto per giovedì 25 aprile alle 12.30, mentre si potrà accedere alla Cattedrale ogni giorno dalle 12 alle 24. Per la serata inaugurale è previsto lo spettacolo dei Gary ... lanazione.it