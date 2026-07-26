Castellaneta Marina | uomo morto annegato Nel pomeriggio

Da noinotizie.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è morto annegato nel pomeriggio a Castellaneta Marina. Si trovava in mare in condizioni marine non buone ed è stato colto da malore. È stato trascinato a riva, dove è stato soccorso dai soccorritori del 118, ma le manovre di rianimazione non hanno avuto esito.

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Un uomo è annegato nello specchio d’acqua antistante Castellaneta Marina. Era in mare, verosimilmente colto da malore in condizioni marine non buone. Trascinato a riva è stato soccorso, anche le manovre degli operatori del 118 sono state vane. L’uomo è deceduto.         L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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