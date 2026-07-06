Un uomo è morto annegato nel canale Villoresi a Villastanza nel pomeriggio di oggi. La persona è finita in acqua e non è riuscita a uscire, nonostante i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta verificando le cause dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica.

Villastanza (Milano), 6 luglio 2026 - Tragedia nel pomeriggio di oggi (lunedì 6 luglio) lungo il canale Villoresi, a Villastanza, dove una persona avrebbe perso la vita dopo essere finita in acqua. L'allarme è scattato nelle ultime ore e sul posto è stato mobilitato un imponente dispositivo di soccorso.Nella zona delle paratie sono intervenuti l'elisoccorso, i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i sommozzatori, impegnati nelle ricerche. Secondo le prime informazioni, i subacquei avrebbero recuperato il corpo di un uomo, per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare. Una zona non nuova ai tuffi proibiti. Secondo quanto si apprende, la vittima sarebbe un cittadino pachistano residente a poca distanza dal luogo della tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dramma nel canale Villoresi: uomo muore annegato a Villastanza

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