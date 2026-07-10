Scoppio di pneumatico in autostrada | morto camionista 37enne di Castellaneta Ieri pomeriggio
Ieri pomeriggio sull’autostrada A1 tra San Vittore e Caianello, un camion ha perso il controllo a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il mezzo si è scontrato, e il conducente, un uomo di 37 anni di Castellaneta, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. È morto sul colpo.
Tratto di autostrada A1 San Vittore-Caianello. Stando a ricostruzioni è stato lo scoppio di uno pneumatico a far finire fuori controllo il mezzo. Il camionista, 37 anni, di Castellaneta, sbalzato fuori dall’abitacolo, è morto sul colpo. Coinvolta anche un’automobile, leggermente ferito il guidatore. Ne dà notizia il tgnorba. L'articolo Scoppio di pneumatico in autostrada: morto camionista 37enne di Castellaneta Ieri pomeriggio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Camion che trasportava gas liquido si ribalta in autostrada ed esplode: 4 morti e 17 feriti
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