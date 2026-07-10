Scoppio di pneumatico in autostrada | morto camionista 37enne di Castellaneta Ieri pomeriggio

Notizia in breve

Ieri pomeriggio sull’autostrada A1 tra San Vittore e Caianello, un camion ha perso il controllo a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il mezzo si è scontrato, e il conducente, un uomo di 37 anni di Castellaneta, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. È morto sul colpo.