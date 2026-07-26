Un giovane di 24 anni è scomparso in mare mentre nuotava davanti a un lido a Castellaneta Marina. Non è mai riemerso dopo essere entrato in acqua, e i bagnanti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di salvataggio, ma purtroppo il ragazzo è stato trovato senza vita. La vittima, originaria di Gioia del Colle, stava trascorrendo una domenica in spiaggia quando è avvenuta la tragedia.

Tragedia nel Tarantino: il giovane, originario di Gioia del Colle, è stato soccorso nei pressi del lido Paradiso. Una tranquilla domenica al mare si è trasformata in una tragedia sulle coste della Puglia. Un giovane di 24 anni, originario di Gioia del Colle, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 26 luglio, nelle acque di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Il ragazzo si trovava nei pressi del lido Paradiso, dove aveva deciso di concedersi una nuotata. Pochi minuti dopo essersi allontanato dalla riva, però, qualcosa è andato storto. Il giovane è andato in difficoltà mentre era al largo. Secondo una prima ricostruzione, il 24enne stava nuotando quando avrebbe accusato improvvisamente un malore oppure sarebbe stato messo in difficoltà dalle condizioni del mare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Castellaneta Marina, entra in mare per una nuotata e non riemerge: muore a soli 24 anni davanti ai bagnanti

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Muore durante un bagno a Castellaneta Marina, la vittima è un 24enne di Gioia del Colle x.com