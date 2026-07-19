Un uomo di 67 anni è morto dopo essersi tuffato in mare a Ostia, davanti alla moglie che osservava dalla riva. I soccorsi sono stati chiamati ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La tragedia si è verificata sulla spiaggia del Curvone. La vittima non è riemersa dopo il tuffo e sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia sulla spiaggia del Curvone: inutili i soccorsi per l’uomo. Un uomo di 67 anni è morto dopo essersi tuffato in mare a Ostia, davanti agli occhi della moglie che stava assistendo alla scena dalla riva. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 18 luglio, sulla spiaggia libera attrezzata “Il Curvone” in piazzale Magellano, sul litorale romano. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe entrato in acqua per fare un bagno e trovare sollievo dalla forte calura estiva, ma dopo il tuffo non è più riuscito a riemergere. La moglie, che si trovava sulla spiaggia e aveva seguito ogni momento, ha immediatamente dato l’allarme. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Si tuffa in mare a Ostia e non riemerge: 67enne muore davanti agli occhi della moglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia a Ostia, si tuffa davanti alla moglie e muore in mareUn uomo di 67 anni, di nazionalità rumena, si è tuffato in mare davanti alla moglie e ha perso la vita.

Si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge: 19enne muore annegato davanti agli amici. Il caso nel BrescianoUn ragazzo di 19 anni si è tuffato nel lago d’Iseo sul lungolago di Pisogne e non è più riemerso.

Temi più discussi: Si tuffa in mare a Sabaudia e non riemerge: 44enne morto annegato alla spiaggia della Bufalara; Tremendo incidente a Torvaianica, si scontrano sul lungomare e prendono altre 4 auto: feriti 6 giovanissimi; Si tuffa e finisce sugli scogli Paura per un giovane | soccorso con l’elicottero all’Elba.

Si tuffa in mare alla spiaggia di Ostia: 67enne muore davanti agli occhi di sua moglieSarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di un 67enne, che si è tuffato in mare a Ostia all'altezza della spiaggia 'Il Curvone' e non è più ... fanpage.it

Tragedia a Ostia, si tuffa davanti alla moglie e muore in mareTragedia a Ostia: un uomo di 67 anni muore annegato a Il Curvone dopo un probabile malore in mare sotto gli occhi della moglie. ilfaroonline.it