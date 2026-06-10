Un cinghiale è stato visto tra gli ombrelloni e poi è entrato in mare davanti a numerosi bagnanti. La scena è diventata virale sui social media. L’episodio si è verificato sul litorale di Agropoli, nel Cilento. Nessun incidente è stato segnalato. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione di residenti e turisti, che hanno documentato l’accaduto con foto e video. Non ci sono state segnalazioni di danni o interventi da parte delle autorità.

Una presenza insolita ha attirato l’attenzione di residenti e turisti sul litorale di Agropoli, nel Cilento. Un cinghiale è stato infatti avvistato sulla spiaggia di San Marco, dove dopo aver raggiunto la battigia ha deciso di entrare in acqua, probabilmente alla ricerca di un po’ di refrigerio nelle ore più calde della giornata. La scena, com’è ovvio, non è passata inosservata. Numerosi bagnanti hanno assistito all’episodio, e hanno ripreso l’animale con smartphone e videocamere. In pochi minuti immagini e filmati hanno iniziato a circolare sui social, suscitando curiosità e commenti tra gli utenti. Il cinghiale è rimasto in acqua per alcuni minuti, nuotando a breve distanza dalla riva sotto lo sguardo sorpreso dei presenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spunta un cinghiale tra gli ombrelloni, poi entra in mare davanti a decine di bagnanti: la scena fa il giro dei social

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