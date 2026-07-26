casserock fest al piazzale del cassero sette band emergenti del territorio

Notizia in breve

Sabato 1° agosto, al Piazzale del Cassero, si terrà la prima edizione di CasseRock Fest, una serata di musica dal vivo gratuita. L’evento inizierà alle 18:00 e vedrà esibirsi sette band emergenti della provincia di Arezzo. L’iniziativa è dedicata alla scena rock locale e si svolge nel contesto di un evento all’aperto. Nessuna informazione è ancora stata comunicata riguardo alle modalità di accesso o eventuali dettagli organizzativi.