CasseRock Fest al Piazzale del Cassero sette band emergenti del territorio
Sabato 1° agosto, al Piazzale del Cassero, si terrà la prima edizione di CasseRock Fest, una serata di musica dal vivo gratuita. L’evento inizierà alle 18:00 e vedrà esibirsi sette band emergenti della provincia di Arezzo. L’iniziativa è dedicata alla scena rock locale e si svolge nel contesto di un evento all’aperto. Nessuna informazione è ancora stata comunicata riguardo alle modalità di accesso o eventuali dettagli organizzativi.
Arezzo, 26 luglio 2026 – . Sabato 1° agosto, a partire dalle ore 18:00, il Piazzale del Cassero a Castiglion Fioretino ospiterà la prima edizione di “CasseRock Fest”, una serata di musica dal vivo ad ingresso gratuito dedicata alla scena rock emergente della provincia di Arezzo. L’iniziativa nasce da un’idea degli Scoville, band castiglionese composta da Andrea, Martina e Caterina, con l’obiettivo di offrire uno spazio alle giovani formazioni musicali e favorire la nascita di una rete tra artisti del territorio. Sul palco si alterneranno sette band, ciascuna con un set di circa trenta minuti: Canale, Pessimo Stato, Scoville, Allume, Low Tide, Olga Psicotica e Medivh. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Doppio live al circolo Shanti: arrivano le band emergenti Red Velvet e SintohAl circolo Arci Shanti di Cesena si conclude la prima fase della rassegna “Scanzonati” con un doppio concerto.
Casaluce Social Fest, al via la terza edizione: musica, comicità, moda e talenti emergenti in Piazza StatutoIl Casaluce Social Fest ha iniziato la sua terza edizione con due serate in Piazza Statuto.