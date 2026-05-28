Doppio live al circolo Shanti | arrivano le band emergenti Red Velvet e Sintoh

Da cesenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al circolo Arci Shanti di Cesena si conclude la prima fase della rassegna “Scanzonati” con un doppio concerto. Sul palco si esibiranno le band emergenti Red Velvet e Sintoh, offrendo due performance consecutive. La serata rappresenta l’evento principale di questa sessione, che ha visto altri concerti nel corso delle settimane precedenti. L’appuntamento è rivolto agli appassionati di musica dal vivo e di band in crescita, con ingresso aperto al pubblico.

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Si completa la prima sessione di concerti della rassegna “Scanzonati” al circolo Arci Shanti di Cesena e sarà l’occasione per una grande festa con un doppio live. L’appuntamento è per domenica 31 maggio con due band di giovanissimi musicisti influenzati dal punk e dal rock: i RedVelvet e i Sintoh. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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I giovani talenti protagonisti al Circolo Shanti: in concerto Max Biondi e The Blues BoysDomenica 3 maggio, al Circolo Arci Shanti delle Vigne, si terrà un concerto alle ore 18 con la partecipazione di Max Biondi e The Blues Boys.

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