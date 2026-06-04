Casaluce Social Fest al via la terza edizione | musica comicità moda e talenti emergenti in Piazza Statuto

Il Casaluce Social Fest ha iniziato la sua terza edizione con due serate in Piazza Statuto. L’evento propone musica, comicità, moda e spazio ai talenti emergenti. Durante le serate sono stati coinvolti diversi artisti e giovani promesse del settore. La manifestazione si svolge su più giorni e coinvolge vari espositori e artisti locali. La partecipazione del pubblico è stata numerosa nelle prime giornate.

Due serate all'insegna della musica, dello spettacolo, della moda e della valorizzazione dei giovani talenti. Torna il “Casaluce Social Fest”, giunto alla sua terza edizione, pronto ad animare Piazza Statuto nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno con un programma ricco di eventi e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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