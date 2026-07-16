Mario Roggero Crosetto contro la condanna del gioielliere | Si valuti di evitargli il carcere Il centrodestra raccoglie le firme per la grazia

Un gioielliere è stato condannato e ora si trova in carcere. Un esponente del centrodestra ha pubblicato un messaggio su X chiedendo di valutare la possibilità di evitarne la detenzione, sottolineando che la legge potrebbe essere stata applicata correttamente, ma che forse non è giusto. La richiesta di grazia sta raccogliendo firme tra i sostenitori del centrodestra.

« Mario Roggero è in carcere. È stata applicata la legge? Probabilmente sì. È giusto? Per me no». Inizia così il lungo post pubblicato su X dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo la conferma in Cassazione della condanna a 14 anni e 9 mesi nei confronti del gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, che nel 2021 uccise due malviventi durante la fuga dopo una rapina. Nel suo messaggio, Crosetto sostiene che «la legge non è e non può essere sventolata per giustificare l’impossibilità di un magistrato di analizzare i fatti nella loro totalità, tenendo conto di ogni elemento, anche di quelli che la norma non prevede espressamente». Il ministro richiama quindi il ruolo della giurisprudenza, definendola come la facoltà dei magistrati di interpretare le leggi, «anche fino al punto di innovarle». 🔗 Leggi su Open.online

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