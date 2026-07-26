Caso Mario Roggero quando la paura prende la pistola | tra legittima difesa e reazione data dal terrore umano

Da ilgiornaleditalia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una sentenza ha stabilito che i colpi sparati da un gioielliere durante un tentativo di furto sono considerati oltre la legittima difesa. La decisione si basa sul fatto che la reazione è stata influenzata dalla paura e dal terrore, portando a una percezione alterata della situazione. La pronuncia giudiziaria evidenzia come, in casi di reazioni emotivamente intense, il confine tra difesa e eccesso possa risultare sfumato.

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La sentenza del caso Roggero ha stabilito un confine netto: gli spari del gioielliere sono andati oltre la legittima difesa. Ma la decisione apre una ferita più profonda, fatta di paura istantanea e percezione alterata, che il diritto fatica a misurare La sentenza del caso Roggero ha stabilit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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