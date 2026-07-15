La Cassazione ha confermato la condanna di Mario Roggero, in un caso che ha diviso l’Italia. Matteo Salvini ha commentato che la difesa resta sempre legittima. La vicenda riguarda un episodio in cui si discute tra diritto alla difesa e uso della forza. Il procedimento giudiziario prosegue, mantenendo alta l’attenzione pubblica sulla delicata questione legale.

. La vicenda giudiziaria di Mario Roggero continua a rappresentare uno dei casi più controversi degli ultimi anni sul delicato confine tra diritto alla difesa e uso legittimo della forza. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione nei confronti del gioielliere di Grinzane Cavour, rendendo definitiva la sentenza pronunciata in appello. I fatti risalgono al 28 aprile 2021. Tre rapinatori armati fecero irruzione nella gioielleria di Roggero, dove erano presenti anche la moglie e la figlia. Dopo aver subito la rapina, il commerciante impugnò una pistola e inseguì i malviventi all’esterno del negozio, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© 361magazine.com - Mario Roggero, la Cassazione conferma la condanna. Il caso che continua a dividere l’Italia, Matteo Salvini: «La difesa è sempre legittima»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Roggero in Cassazione, il presidio di Fn a sostegno del gioielliere che ha ispirato il decreto

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero, la procura generale di Cassazione chiede la conferma della condanna. L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori: «Pregate per me» – Il videoLa Procura generale di Cassazione ha richiesto la conferma di una condanna di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere coinvolto in un episodio di...

“La difesa è sempre legittima”: i comitati di Fiumicino si mobilitano per Mario RoggeroOggi a Fiumicino si è svolta un’iniziativa di solidarietà a favore di un uomo condannato a quasi 15 anni di carcere.

Temi più discussi: Mario Roggero in Cassazione: Pronto per il carcere. Il pg chiede la conferma della condanna; Caso Grinzane, oggi verdetto in Cassazione: il gioielliere Mario Roggero fa una colletta sui social; Caso Roggero: la Cassazione sia chiamata a chiarire l'interpretazione della riforma sulla legittima difesa del 2019: è auspicabile un intervento delle Sezioni Unite; Mattarella dia la grazia a Roggero.

La Cassazione conferma la condanna per Mario Roggero, il gioielliere piemontese che uccise due rapinatori x.com

La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di CuneoLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna in appello a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori che avevano appena derubato il suo negozio ... ilpost.it

Uccise due rapinatori durante la fuga: la Cassazione conferma la condanna per Mario RoggeroLa Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere, Mario Roggero, che nel 2021 uccise due rapinatori durante la fuga. notizie.it