Dopo l’intervento delle forze dell’ordine a Bologna, durante il quale è morto Abderrahim Fakir, si sono susseguite polemiche politiche. Un esponente di rilievo ha commentato pubblicamente, scatenando reazioni contrarie. Contestualmente, in Regione si è svolto un minuto di silenzio per ricordare Fakir, mentre le dichiarazioni di un politico hanno acceso un dibattito acceso tra le forze politiche.

Il caso della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento delle forze dell’ordine a Bologna, continua ad alimentare il confronto politico. Nelle ultime ore al centro del dibattito sono finite alcune dichiarazioni dell’ex segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani, pronunciate durante un’intervista televisiva e successivamente rilanciate nel dibattito pubblico. Le parole dell’ex ministro hanno provocato reazioni da parte di esponenti della maggioranza e dell’opposizione, riaccendendo una discussione già molto accesa attorno alla vicenda. L’intervista e le frasi contestate. Durante un’intervista andata in onda su “4 di Sera”, Bersani ha commentato le manifestazioni organizzate a Bologna dopo la morte di Fakir. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Caso Fakir, scontro sulle parole di Bersani: polemica dopo l’intervista e il minuto di silenzio in Regione

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