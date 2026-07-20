Adani sta in silenzio mentre la Spagna vince il Mondiale | un minuto senza parole dopo il ko dell'Argentina
Durante la telecronaca Rai, Lele Adani rimane in silenzio per circa un minuto dopo la vittoria della Spagna sulla nazionale argentina nella finale dei Mondiali 2026. Dopo il silenzio, Adani commenta il modello calcistico della squadra spagnola.
Durante la telecronaca Rai, Lele Adani resta in silenzio per circa un minuto dopo la vittoria della Spagna sull'Argentina nella finale dei Mondiali 2026, poi elogia il modello calcistico della Roja. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Mondiale, Trump contro Tuchel dopo il ko dell'Inghilterra con l'Argentina: "Hanno sbagliato a difendersi"Dopo la sconfitta dell’Inghilterra contro l’Argentina nella semifinale del Mondiale 2026, Donald Trump ha criticato la strategia difensiva adottata...
Spagna-Argentina, chi vince il Mondiale? Il nostro pronosticoLa finale del Mondiale si svolgerà a East Rutherford, nel New Jersey, tra due giovani talenti e una leggenda del calcio.
Argomenti più discussi: Spagna-Argentina, già decisi i telecronisti Rai per la finale dei Mondiali dopo lo show di Adani; Lele Adani: Le mie urla sono spontanee, non posso piacere a tutti.
La Spagna segna, Adani resta in silenzio per un minuto La reazioen del telecronista RAI: https://fanpa.ge/gmakW facebook
Adani noto giochista in silenzio durante il tiki taka della Spagna x.com
Adani sta in silenzio mentre la Spagna vince il Mondiale: un minuto senza parole dopo il ko dell’ArgentinaDurante la telecronaca Rai, Lele Adani resta in silenzio per circa un minuto dopo la vittoria della Spagna sull'Argentina nella finale dei Mondiali 2026 ... fanpage.it
la vita ha trovato il modo di usare questa finale dei mondiali per farmi sentire di merda reddit
Argentina, Adani finalmente commenta la gara di Messi su Rai1: ecco cosa ha combinato. Lo calma RimedioL'ex difensore Adani, seconda voce in telecronaca da Miami, impazzisce al gol della Pulce e si scatena in iperboli, per il popolo del web ha sempre un entusiasmo eccessivo ... sport.virgilio.it