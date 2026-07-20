Adani sta in silenzio mentre la Spagna vince il Mondiale | un minuto senza parole dopo il ko dell'Argentina

Durante la telecronaca Rai, Lele Adani resta in silenzio per circa un minuto dopo la vittoria della Spagna sull'Argentina nella finale dei Mondiali 2026, poi elogia il modello calcistico della Roja. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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