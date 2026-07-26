Un nuovo frame della bodycam mostra un poliziotto che tiene la testa di un uomo con una mano, mentre quest'ultimo si divincola e morde. L'avvocato dell'uomo ha spiegato che il sangue visibile deriva da una ferita alla nuca. Il video, registrato dalla bodycam e mostrato in esclusiva dal «Tg1», include anche un altro fotogramma che documenta l'intera scena.

C'è un altro fotogramma, mostrato in esclusiva dal «Tg1», estrapolato dal video registrato dalla bodycam attivata dal poliziotto domenica 19 luglio una volta arrivato nel cortile di via Svevo al Pilastro, in cui si vede la mano dell'agente che afferra la maglia del 42enne Abderrhaim Fakir molto probabilmente per tenergli sollevata la testa e una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo. Secondo il «Tg1» sarebbe una ferita che Fakir, trovato dagli agenti in uno stato di grave agitazione psicomotoria si è appena procurato e che spiegherebbe la chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo, ormai senza vita,nel video fatto da un residente del Pilastro che è diventato motivo di scontro tra i due legali, Fabio Anselmo avvocato dei familiari e Gabriele Bordoni che assiste i due agenti di polizia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Caso Fakir, nuovo frame della bodycam: il poliziotto gli tiene la testa con una mano, ma l'uomo si divincola e lo morde. L'avvocato Bordoni: «Il sangue arriva da una ferita alla nuca»

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Fakir, un frame dalla bodycam del poliziotto mostra la ferita sulla nuca dell'uomo x.com

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