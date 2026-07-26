Nella città si sono susseguite discussioni accese dopo la diffusione di un video e le immagini delle ferite riportate da un uomo coinvolto in un episodio recente. La vicenda ha portato a un forte scontro pubblico e a un dibattito acceso sulla gestione della sicurezza. Nel frattempo, il sindaco ha deciso di affidare a un agente-ombra la protezione di una persona coinvolta, in risposta alle tensioni crescenti.

Le cose evolvono molto rapidamente nella Bologna di questi giorni arroventati: la città è stata profondamente turbata dalla morte di Abderrahim Fakir, poi travolta dalle polemiche per gli scontri e le devastazioni di piazza e infine si è divisa, con un’intensità vista poche altre volte, sul sindaco Lepore. C’è chi lo ha difeso e chi lo ha criticato per la leggerezza con cui ha convocato la piazza poi degenerata, chi ha cercato di trarre profitto politico dalla situazione (il centrodestra ha raccolto 20 mila firme per le sue dimissioni) e infine c’è chi è andato oltre con minacce via web, comprese quelle di morte. Su queste ultime il sindaco ha deciso di non lasciare passare. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Caso Fakir, è scontro sul video e le ferite riportate dall'uomo. Scorta per Lepore: sarà protetto da un agente-ombra

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