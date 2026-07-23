Al Tg1 sono state trasmesse immagini dalla bodycam di un agente che mostrano un contatto tra l’uomo e un’altra persona durante il fermo. Il video riguarda il caso di un uomo deceduto mentre era in custodia dopo essere stato fermato dalla polizia a Bologna. L’uomo era ammanettato a terra e aveva un laccio ai piedi al momento della registrazione. Le immagini forniscono una visuale diretta sugli eventi che si sono svolti durante il fermo.

Emergono nuovi video sul fermo di Abderrahim Fakir, l’uomo morto mentre era sotto fermo degli agenti della polizia, ammanettato a terra e con un laccio ai piedi a Bologna. Il Tg1 ha mostrato uno spezzone del video registrato dalla bodycam – e consegnato in procura – che indossava uno dei due poliziotti intervenuti. Nelle immagini, che risalgono a poco dopo mezzogiorno, si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. «C’è un momento di contatto con altre persone che erano prossime ad un auto e che entrano in contatto con lui. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione », ha dichiarato il legale Gabriele Bordoni. 🔗 Leggi su Open.online

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Caso Fakir, il video body cam dei poliziotti. Legale agenti: Contatto con altre persone

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