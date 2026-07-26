E’ il giorno del vernissage per la nuova Carrarese di Gabriele Cioffi che questo pomeriggio con inizio gara alle ore 18 affronterà alla Ski.it Arena di Dimaro il Napoli di Massimiliano Allegri. Un’ amichevole di prestigio per iniziare la pre-season ad alti livelli e chiudere al meglio la prima fase del ritiro. Alla squadra apuana verranno poi concessi alcuni giorni di riposo con ripresa dell’attività fissata il 29 luglio a Pontremoli. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sky Primafila, Dazn e OneFootball, in pay per view, al costo di 9.99 euro. Per i partenopei si tratta del secondo test stagionale dopo quello perso inopinatamente contro l’Arezzo, prossimo avversario in serie B proprio della Carrarese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Vernissage di lusso contro il Napoli. Test importante per valutare lo stato di forma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gubbio, amichevole di lusso. Buon test contro la FiorentinaNella prima amichevole ufficiale della stagione 2627, il Gubbio ha affrontato la Fiorentina allo stadio “Curva Fiesole” del Viola Park “Rocco B.

Il Napoli ha il diritto di valutare l’operato di Conte anche ascoltando lo spogliatoioIl club ha il diritto di analizzare le prestazioni dell'allenatore, anche ascoltando i giocatori.

Si parla di: Carrarese Vernissage di lusso contro il Napoli. Test importante per valutare lo stato di forma.

Carrarese Vernissage di lusso contro il Napoli. Test importante per valutare lo stato di formaIn casa azzurra c’è il rebus Zuelli-Zanon. I due meranesi sono al centro di importanti trattative di mercato e potrebbero essere preservati ... sport.quotidiano.net

Carrarese's Vernissage will be a luxury match against Napoli. This is an important test to evaluate their current form.The Zuelli-Zanon conundrum is brewing at Napoli. The two Meran natives are at the center of important transfer negotiations and could be kept. sport.quotidiano.net