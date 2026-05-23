Il club ha il diritto di analizzare le prestazioni dell'allenatore, anche ascoltando i giocatori. Una riunione con i membri dello spogliatoio è stata richiesta per discutere le dinamiche interne e le scelte tecniche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa consultazione. La situazione riguarda esclusivamente l'ambiente di squadra e le modalità di gestione della squadra stessa.

Gentile Redazione, ho letto con interesse l’articolo sul Napoli e sulla presunta volontà dello spogliatoio di “scegliersi il capo”. È un pezzo interessante, ma credo che alcune premesse meritino di essere discusse, perché rischiano di trasformare una dinamica gestionale complessa in uno schema troppo semplice: da una parte il capo che incarna disciplina e responsabilità, dall’altra i dipendenti che si ribellano perché non vogliono faticare. Detta così, sembra quasi una scena fantozziana: i calciatori del Napoli rappresentati come tanti impiegati insofferenti, costretti dal Professor Guidobaldo Maria Riccardelli di turno a guardare per l’ennesima volta “La corazzata Potemkin”, pronti alla rivolta pur di sottrarsi alla fatica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha il diritto di valutare l’operato di Conte anche ascoltando lo spogliatoio

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