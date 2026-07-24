gubbio amichevole di lusso buon test contro la fiorentina

Nella prima amichevole ufficiale della stagione 2627, il Gubbio ha affrontato la Fiorentina allo stadio “Curva Fiesole” del Viola Park “Rocco B. Commisso”. La gara si è svolta in un contesto amichevole di alto livello, con il campo che ha visto protagonisti i due team. Non sono stati comunicati dettagli sul risultato o sui singoli marcatori. La partita rappresenta un test importante per la preparazione della squadra.

È stato il prestigioso stadio “Curva Fiesole“ del Viola Park “Rocco B. Commisso“ a ospitare la prima amichevole ufficiale della stagione 2627 del Gubbio. La squadra di mister Di Carlo è uscita sconfitta per 1-0 dall’importante test contro la Fiorentina, che ha permesso allo staff tecnico di avere un primo saggio del lavoro svolto fin qui. A decidere il match è stato il rigore di Gudmundsson nel recupero del primo tempo: per il resto, Bagnolini prima e Barbanera poi si sono fatti apprezzare per le parate, con la squadra rossoblù che non ha sfigurato e ha anche messo in apprensione la retroguardia viola. Parlare di campo dopo la prima amichevole estiva è limitante, ma già da questi novanta minuti si può estrapolare qualche concetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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