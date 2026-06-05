Nelle prossime ore sarà firmato il decreto ministeriale che proroga il taglio delle accise sui carburanti, come annunciato dal ministro dell'Economia. La misura, che era in scadenza, viene confermata temporaneamente, ma si sottolinea la necessità di adottare misure strutturali a lungo termine. La proroga interessa le aliquote applicate sui carburanti, senza ulteriori dettagli sulle cifre o le modalità di applicazione.

Arriverà nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato ieri dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare cosa conterrà il decreto è stato oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al convegno dei Giovani di Confindustria. "Le agevolazioni in corso verranno estese fino a fine mese" ha chiarito, "il governo continuerà ad agire sulle accise per abbassare il prezzo dell'energia ma si tratta di provvedimenti costosi e di orizzonte limitato, laddove servono misure strutturali come la creazione di un mercato unico europeo dell'energia e la reintroduzione del nucleare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Caro carburanti, arriva la proroga sul taglio delle accise. Ma servono misure strutturali

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Meloni proroga il taglio delle accise: stop rincari carburanti fino al 1° maggio

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