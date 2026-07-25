Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha dichiarato che il governo interverrà in modo tempestivo ed efficace sul costo dei carburanti, come fatto fin dall'inizio della crisi. Ha ricordato che la guerra continua e che i rincari in Italia sono inferiori alla media europea. La dichiarazione è stata rilasciata a Tgcom24.

Sul caro carburanti «interverremo anche in questa fase in maniera tempestiva ed efficace, come abbiamo fatto dall’inizio di questa crisi». A ribadirlo a Tgcom24 è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ricordando che «la guerra c’è e purtroppo perdura» e che in Italia i rincari restano comunque sotto la media europea. Un approccio realistico e, insieme, un promemoria per l’opposizione, le cui polemiche sul tema sembrano presupporre l’esistenza di una bacchetta magica per risolvere la situazione che il governo per chissà quale motivo, stando alla loro narrazione, non si decide a usare. Urso: «Sul caro carburanti interventi tempestivi ed efficaci». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Caro carburanti, Urso: «Interverremo in modo tempestivo ed efficace, come abbiamo fatto dall’inizio di questa crisi»

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