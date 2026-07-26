Caro carburanti in Puglia in un anno aumenti per oltre il 21%

In Puglia, il prezzo dei carburanti è aumentato del 21,3% rispetto all’anno scorso. Nell’arco di dodici mesi, questa crescita ha comportato un incremento dei costi pari a circa 837 milioni di euro. La regione si trova tra quelle più colpite dalla recente impennata dei prezzi, che ha coinvolto un aumento significativo delle spese per gli automobilisti e le attività commerciali locali.

La Puglia è tra le regioni italiane che rischiano di subire maggiormente la nuova fiammata dei carburanti. Rispetto all’anno scorso il territorio pugliese fa registrare un incremento del 21,3 per cento, con una ricaduta economica che è stata stimata in circa 837 milioni di euro. Un quadro che riaccende l’allarme sul caro rifornimenti e spinge il governo a valutare interventi per frenare la corsa dei prezzi, a partire dall’ipotesi di attivare il meccanismo delle accise mobili. Accise mobili La misura, tornata al centro del dibattito nelle ultime ore, consentirebbe di intervenire sulla componente fiscale del prezzo di benzina e gasolio, attraverso una riduzione temporanea delle accise quando l’aumento delle quotazioni genera maggiori entrate per lo Stato attraverso l’Iva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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