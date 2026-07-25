Caro carburanti gasolio oltre 2,7 euro anche sulla Messina-Palermo
Il prezzo del gasolio sulla tratta Messina-Palermo supera i 2,7 euro al litro. A Milano, la benzina arriva a 2,635 euro in un distributore di via Correggio, mentre in molti impianti i prezzi superano i due euro. I costi più elevati sono stati riscontrati in zone di tangenziale, con valori di 2,189 euro in alcune aree e fino a 2,439 euro in impianti serviti.
A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, esattamente 2,635 in un distributore nella zona residenziale di via Correggio. Ma comunque nella maggior parte degli impianti supera i due euro, con i prezzi maggiori soprattutto in tangenziale (2,189 a Muggiano, 2,439 servito o 2,339 servito ad Assago). In autostrada il gasolio sfiora i 2,8 euro Secondo quanto riporta il Codacons sulla base dell'Osservatorio prezzi del Mimit, inoltre, sulla A21 Torino-Piacenza si registra il gasolio a 2,769 euro al litro e la benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il gasolio anche sulla A4 Venezia-Trieste, sulla A22 Brennero-Modena, sulla Milano-Brescia e sulla Messina-Palermo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Segui gli aggiornamenti su Carburanti.
Caro carburanti, prezzi oltre i 2 euro al litro - Agorà 26/03/2026
Notizie e thread social correlati
Caro-carburanti, il gasolio sfiora 2,7 euro al litro: il Codacons fa la mappa regionale dei rincariIl prezzo del gasolio ha raggiunto quasi 2,7 euro al litro in alcune regioni, secondo una mappa regionale diffusa dal Codacons.
Carburanti, Cna Fita: gasolio oltre 2,10 euro, la corsa dei prezzi mette in crisi le impreseIl prezzo del gasolio self sulla rete stradale ha superato i 2,10 euro al litro, attestandosi a 2,107 euro, mentre in autostrada è salito a 2,181...
Caro carburanti, gasolio oltre 2,7 euro anche sulla Messina-PalermoA Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, esattamente 2,635 in un distributore nella zona residenziale di via Correggio. Ma comunque nella maggior parte degli impianti supera i due euro, con ... msn.com
Il prezzo della benzina vola in tutta Italia, sulla Palermo-Messina supera i 2,7 euroA Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, esattamente 2, 635 in un distributore nella zona residenziale di via Correggio. Ma comunque nella maggior ... gds.it