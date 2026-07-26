Il governo ha annunciato uno sconto sui carburanti fino a 10 centesimi, mentre l’IVA rappresenta una fonte di entrate. La data di venerdì 31 luglio, tradizionalmente dedicata all’esodo estivo, si avvicina, ma sembra improbabile che la misura venga attuata in tempo. La decisione di introdurre gli sconti è stata resa nota, ma senza indicazioni precise sul momento in cui entreranno in vigore.

Non si può più rimandare a data da destinarsi. Quella di venerdì 31 luglio segna l’inizio del grande esodo estivo, ma tutto fa ormai presupporre che il governo non riuscirà a rispettarla. Sarà infatti il Consiglio dei ministri fissato per il 4 agosto l’appuntamento vero da cui ci sia attende una soluzione all’emergenza caro carburanti, con un decreto che riproponga qualche misura di sconto sui prezzi, ormai a livelli record. Da palazzo Chigi trapela che la riduzione allo studio sarebbe compresa tra 7 e 10 centesimi al litro. Il messaggio è quello di una fase di estrema attenzione alla ricerca di fondi, anche se appare probabile non saranno sufficienti a riproporre lo schema del taglio secco della accisa, un sistema cioè istantaneo e completamente a carico del bilancio pubblico generale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Caro carburanti, il governo guadagna con l’Iva: ora pensa a sconti fino a 10 centesimi

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