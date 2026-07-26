Il governo ha approvato un taglio delle accise sui carburanti, riducendo il prezzo del diesel di 24,4 centesimi e della benzina di sei centesimi. La misura, adottata in vista dell’esodo estivo, mira a contenere i costi dei carburanti. La decisione è stata presa in tempi rapidi, con l’obiettivo di intervenire prima dell’aumento dei flussi di viaggiatori previsto durante le prossime settimane. La misura è stata comunicata ufficialmente senza indicazioni su eventuali durate o ulteriori dettagli.

Il governo corre ai ripari sul fronte carburanti. Con il primo grande esodo estivo alle porte, il taglio delle accise su benzina e diesel diventa la priorità di Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni ha chiesto un intervento immediato per abbassare i prezzi alla pompa, ormai vicini ai livelli record del 2022. Ecco cosa prevede il pacchetto in arrivo e di quanto potrebbe calare lo sconto per chi si mette in viaggio.Un doppio decreto per frenare i prezzi«Non possiamo attendere oltre, il Cdm del 4 agosto è troppo in là, un'era geologica», ha detto Giorgia Meloni da Palazzo Chigi. Il piano prevede due mosse. Già la prossima settimana arriverà un primo decreto tampone: ridurrà le accise sul diesel di 24,4 centesimi e quelle sulla benzina di sei centesimi, per una decina di giorni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Taglio delle accise sui carburanti, il governo accelera: diesel giù di 24,4 centesimi e benzina di sei centesimi

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Il governo accelera sulla ricerca di risorse per prorogare il taglio delle accise su benzina e diese

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Avevano promesso il taglio delle #accise. Invece #benzina e #gasolio continuano a pesare su famiglie e imprese. Noi proponiamo di fermare il Ponte sullo Stretto e destinare quelle risorse al taglio delle accise, per abbassare subito il costo dei carburanti. #Di x.com

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