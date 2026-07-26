Caro carburanti benzina oltre i 2,60 euro al litro | il governo valuta nuove misure ma l’opposizione attacca Meloni

Da laprimapagina.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo della benzina ha superato i 2,60 euro al litro, portando il governo a valutare nuove misure per fronteggiare l’aumento. Nel frattempo, l’opposizione critica l’operato dell’esecutivo, accusandolo di non aver agito abbastanza. La questione è tornata al centro dell’attenzione pubblica, con crescenti preoccupazioni per l’impatto sui costi di famiglie e imprese. Le decisioni ufficiali sono ancora in fase di discussione.

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L’emergenza carburanti torna al centro dell’agenda del governo, mentre il prezzo della benzina continua a salire e pesa sempre di più sui bilanci di famiglie e imprese. Dopo settimane di rincari legati alle tensioni internazionali e alla crisi in Medio Oriente, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni si trova ora a dover affrontare una nuova pressione economica. In alcuni distributori il prezzo della benzina ha superato livelli record: a Milano un impianto nella zona di via Correggio ha toccato quota 2,60 euro al litro, mentre in molte aree del Paese il costo del rifornimento resta stabilmente sopra i due euro. Un aumento che rischia di avere effetti a catena sull’intera economia, facendo crescere i costi dei trasporti e alimentando ulteriori rincari su beni e servizi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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