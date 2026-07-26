A Milano i prezzi della benzina si avvicinano ai 3 euro al litro, spingendo i guidatori a cercare distributori con tariffe più basse e a ridurre la velocità per risparmiare carburante. Alcuni automobilisti riferiscono che, in passato, con 30 euro si riempiva il serbatoio, mentre ora con meno di 50 euro si fatica a coprire i chilometri desiderati. La zona Fiera è tra le più affollate di auto in coda.

E così c’è chi dà la caccia al distributore con prezzi più convenienti - si fa per dire.- e chi viaggia più piano per risparmiare litri. «Un tempo con 30 euro vedevi la lancetta salire, oggi se metti meno di 50 devi sperare di arrivare a destinazione» dicono gli automobilisti milanesi in coda in zona Fiera. Ed è proprio Milano a detenere uno dei record a livello di prezzi: al distributore di via Correggio si sfiorano i 3 euro al litro: «Forse si paga la location - dice un utente rassegnato - Io cerco di risparmiare andando più piano, anche in autostrada». 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Caro benzina, si salvi chi può: a Milano si sfiorano i 3 euro al litro

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