Benzina non si ferma la corsa dei prezzi A Milano record oltre 2,6 euro al litro

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, il prezzo della benzina ha raggiunto i 2,635 euro al litro in un distributore di via Correggio. La crescita dei costi dei carburanti continua senza segnali di rallentamento.

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MILANO – Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, esattamente 2,635 in un distributore nella zona residenziale di via Correggio. Ma comunque nella maggior parte degli impianti supera i due euro, con i prezzi maggiori soprattutto in tangenziale (2,189 a Muggiano, 2,439 servito o 2,339 servito ad Assago). Secondo quanto riporta il Codacons sulla base dell'Osservatorio prezzi del Mimit, inoltre, sulla A21 Torino-Piacenza si registra il gasolio a 2,769 euro al litro e la benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il gasolio anche sulla A4 Venezia-Trieste,sulla A22 Brennero-Modena, sulla Milano-Brescia e sulla Messina Palermo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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