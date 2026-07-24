La presidente del Consiglio ha incontrato oggi il ministro dell’Economia per discutere del caro benzina. Si ipotizza che siano al vaglio misure come le accise mobili per ridurre i prezzi dei carburanti. Fonti di Palazzo Chigi confermano che il governo sta lavorando su questa problematica, senza specificare ulteriori dettagli sulle decisioni prese.

«Governo al lavoro sul caro benzina». Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi spiegando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio, spiegano le stesse fonti, la situazione economica generale, con particolare attenzione all’andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo «sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all’eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Prezzi dei carburanti alle stelle: Meloni vede Giorgetti. Spunta l'ipotesi delle accise mobili

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