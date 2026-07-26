Carburante alle stelle I rincari ’bruciano’ i soldi delle vacanze

Notizia in breve

Il prezzo del carburante è salito significativamente, con effetti diretti sui consumi degli automobilisti. La spesa per il rifornimento ha aumentato i costi complessivi, costringendo alcune famiglie a ridurre le spese in altri ambiti. La situazione ha generato insoddisfazione tra gli utenti, che devono spendere di più per mantenere in funzione i veicoli. Non sono stati annunciati interventi ufficiali o variazioni di prezzo imminenti.