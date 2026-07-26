Carburante alle stelle I rincari ’bruciano’ i soldi delle vacanze

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del carburante è salito significativamente, con effetti diretti sui consumi degli automobilisti. La spesa per il rifornimento ha aumentato i costi complessivi, costringendo alcune famiglie a ridurre le spese in altri ambiti. La situazione ha generato insoddisfazione tra gli utenti, che devono spendere di più per mantenere in funzione i veicoli. Non sono stati annunciati interventi ufficiali o variazioni di prezzo imminenti.

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di Luca Ravaglia Il caro carburante spaventa gli automobilisti cesenati. E alimenta la frustrazione di chi, non potendo fare a meno di rimpinguare il serbatoio, è costretto a rinunce su altri settori del budget familiare. Rinunce che, a ridosso delle vacanze, pesano ancora di più. Mentre il Governo studia un eventuale nuovo intervento per calmierare i prezzi, a oggi i pannelli degli impianti del territorio mostrano numeri impietosi, che in relazione al diesel hanno ormai scollinato anche il tetto dei due euro e 10 centesimi al litro. La benzina si mantiene invece un soffio sotto quota 2 euro. Il tutto senza parlare degli importi esposti in autostrada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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