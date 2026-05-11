Nelle ultime ore, in Corea, circa 900 voli low cost sono stati cancellati a causa dell'aumento dei prezzi del carburante. La decisione riguarda principalmente rotte interne ed alcune destinazioni asiatiche, mentre le compagnie non hanno ancora comunicato quali altre tratte potrebbero essere coinvolte in futuro. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni geopolitiche, con il conflitto in Medio Oriente che potrebbe ulteriormente incidere sui costi dei voli e sulle tariffe per i passeggeri.

? Domande chiave Quali rotte asiatiche saranno le prossime a subire i tagli?. Come influirà il conflitto in Medio Oriente sui prezzi dei biglietti?. Perché le compagnie low cost sono più colpite delle tradizionali?. Chi pagherà il rincaro del carburante durante la stagione estiva?.? In Breve Carburante aumentato del 150% in due mesi per tensioni USA-Iran.. Jeju Air taglia 187 voli verso Bangkok, Singapore e Da Nang.. Jin Air elimina 176 voli verso Guam e Phu Quoc entro fine mese.. Asiana Airlines sospende 27 voli su rotte verso Phnom Penh e Istanbul.. Le compagnie aeree low cost coreane hanno cancellato 900 voli di andata e ritorno a causa dell’impennata dei costi del carburante scatenata dal conflitto tra Stati Uniti e Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburante alle stelle: 900 voli low cost cancellati in Corea

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