Carburante alle stelle | il settore degli autotrasporti teme il blocco delle attività

Giovedì 7 si è svolto al Palazzo del Governo un incontro tra rappresentanti del settore degli autotrasporti e le autorità per discutere dell’aumento dei prezzi del carburante. La crescente spesa per il carburante sta creando preoccupazioni tra gli operatori, che temono ripercussioni sulle attività quotidiane. La situazione è legata alle tensioni in una regione chiave, che hanno provocato instabilità e un aumento dei costi nel settore dei trasporti.

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