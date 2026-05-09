Carburante alle stelle | il settore degli autotrasporti teme il blocco delle attività

Da ferraratoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7 si è svolto al Palazzo del Governo un incontro tra rappresentanti del settore degli autotrasporti e le autorità per discutere dell’aumento dei prezzi del carburante. La crescente spesa per il carburante sta creando preoccupazioni tra gli operatori, che temono ripercussioni sulle attività quotidiane. La situazione è legata alle tensioni in una regione chiave, che hanno provocato instabilità e un aumento dei costi nel settore dei trasporti.

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Si è tenuto giovedì 7, presso il Palazzo del Governo, il tavolo di confronto convocato per fare il punto sull’emergenza che sta colpendo il settore dell’autotrasporto a causa dell’impennata dei prezzi del carburante, diretta conseguenza dell’instabilità bellica nell’area strategica dello Stretto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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