Dopo la partita tra Juventus Women e Como, Carbonell ha dichiarato che c’era bisogno di un cambiamento. La giocatrice ha anche espresso il desiderio di partecipare al prossimo Mondiale con la Spagna. Le sue parole sono state pronunciate nel post partita, durante un’intervista ai giornalisti.

di Mauro Munno Nel post partita della sfida tra Juventus Women e Como Carbonell ha parlato ai giornalisti. Ecco cosa ha detto. (inviato a Vinovo) – Nel post partita dell’amichevole contro il Como, la giocatrice della Juventus Women Carbonell ha commentato la prestazione proiettandosi anche su inizio stagione. INIZIO DI STAGIONE – « Abbiamo iniziato con tanti cambiamenti e diverse novità. Però penso che abbiamo la squadra per interpretare questo calcio e anche la mentalità giusta. Abbiamo fiducia e credo che questo cambiamento ci abbia dato entusiasmo, allegria. Anche negli allenamenti, oltre che nelle partite, abbiamo fatto tanti passi in avanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Carbonell dopo Juventus Women Como: «C’era bisogno di un cambiamento, sogno il Mondiale con la Spagna»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pagelle Juventus Women Roma: Thomas sorpresa, Carbonell stoica VOTINella finale di Coppa Italia femminile, la Juventus Women ha battuto Roma con un risultato che ha visto alcune giocatrici emergere.

Juventus Women protagonista all’All Stars Night: Carbonell in TOP 11 e miglior giovane del campionatoDurante l’All Stars Night, la squadra femminile ha ricevuto riconoscimenti importanti.

Si parla di: Juventus Women a Châtillon: una serata speciale con la comunità locale.

Carbonell dopo Juventus Women Como: C’era bisogno di un cambiamento, sogno il Mondiale con la SpagnaNel post partita della sfida tra Juventus Women e Como Carbonell ha parlato ai giornalisti. Ecco cosa ha detto (inviato a Vinovo) – Nel post partita dell’amichevole contro il Como, la giocatrice della ... msn.com

Juventus Women Como Women 1-1 LIVE: Stolen Godo risponde a Bernardi INTERVALLOJuventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta ... msn.com