Juventus Women protagonista all’All Stars Night | Carbonell in TOP 11 e miglior giovane del campionato

Durante l’All Stars Night, la squadra femminile ha ricevuto riconoscimenti importanti. Un’andata speciale ha visto una giocatrice inserirsi nella formazione ideale del campionato, mentre un’altra ha conquistato il premio come miglior giovane del torneo. La serata ha sottolineato le performance di alcune atlete, che hanno attirato l’attenzione grazie alle loro prestazioni sul campo. La partecipazione delle giocatrici ha ottenuto ampi consensi, mettendo in risalto il livello competitivo del team.

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