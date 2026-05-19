Juventus Women protagonista all’All Stars Night | Carbonell in TOP 11 e miglior giovane del campionato
Durante l’All Stars Night, la squadra femminile ha ricevuto riconoscimenti importanti. Un’andata speciale ha visto una giocatrice inserirsi nella formazione ideale del campionato, mentre un’altra ha conquistato il premio come miglior giovane del torneo. La serata ha sottolineato le performance di alcune atlete, che hanno attirato l’attenzione grazie alle loro prestazioni sul campo. La partecipazione delle giocatrici ha ottenuto ampi consensi, mettendo in risalto il livello competitivo del team.
Tognozzi torna alla Juventus? Spalletti lo vorrebbe al posto di Modesto: situazione e retroscena Bremer al passo d’addio? Gleison vuole vincere subito: due club su di lui. La posizione della Juve Comolli Spalletti, è gelo: dal ruolo di Modesto al consulente esterno che influenza il mercato. Il tecnico fa una richiesta a Elkann Ennesima rivoluzione Juventus? Ecco il primo nome da cui ripartire: non è Spalletti Tognozzi torna alla Juventus? Spalletti lo vorrebbe al posto di Modesto: situazione e retroscena Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. Adesso ci attende una finale che può dare tanto» Juventus Women, Bonansea da record: è diventata la giocatrice all-time con più presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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