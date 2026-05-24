Pagelle Juventus Women Roma | Thomas sorpresa Carbonell stoica VOTI
Nella finale di Coppa Italia femminile, la Juventus Women ha battuto Roma con un risultato che ha visto alcune giocatrici emergere. Tra le protagoniste, Thomas si è distinta come sorpresa, mentre Carbonell ha mostrato grande determinazione, rimanendo stoica nonostante le sfide. I voti e i giudizi attribuiti alle giocatrici riflettono le loro prestazioni durante l’incontro, evidenziando le differenze di rendimento tra le protagoniste del match.
di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la finale di Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Roma. I voti e i giudizi alle protagoniste della finale di Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Roma. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6 – Neanche una parata, solo un pallone da raccogliere dalla rete Lenzini 5.5 – Haavi è un problema costante. Lei vacilla spesso. Dal 75? Kullberg 5.5 – Passiva dietro Salvai 6.5 – Ottima tenuta, quasi irreprensibile. Poi Viens l’anticipa di testa in occasione del gol Harviken 5.5 – Non tiene la linea mantenendo in posizione regolare Giugliano. Per il resto la prestazione era stata buona Godo 6 – Un po’ il solito discorso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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