Nella finale di Coppa Italia femminile, la Juventus Women ha battuto Roma con un risultato che ha visto alcune giocatrici emergere. Tra le protagoniste, Thomas si è distinta come sorpresa, mentre Carbonell ha mostrato grande determinazione, rimanendo stoica nonostante le sfide. I voti e i giudizi attribuiti alle giocatrici riflettono le loro prestazioni durante l’incontro, evidenziando le differenze di rendimento tra le protagoniste del match.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la finale di Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Roma. I voti e i giudizi alle protagoniste della finale di Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Roma. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6 – Neanche una parata, solo un pallone da raccogliere dalla rete Lenzini 5.5 – Haavi è un problema costante. Lei vacilla spesso. Dal 75? Kullberg 5.5 – Passiva dietro Salvai 6.5 – Ottima tenuta, quasi irreprensibile. Poi Viens l’anticipa di testa in occasione del gol Harviken 5.5 – Non tiene la linea mantenendo in posizione regolare Giugliano. Per il resto la prestazione era stata buona Godo 6 – Un po’ il solito discorso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Roma: Thomas sorpresa, Carbonell stoica VOTI

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