Canottaggio nessuna medaglia per l’Italia nelle finali odierne dei Mondiali U23

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella seconda giornata di finali dei Mondiali U23 di canottaggio a Duisburg, in Germania, nessuna medaglia è stata conquistata dall’Italia. Otto equipaggi italiani sono scesi in Finale A, ma nessuno è salito sul podio. I risultati odierni vedono quattro equipaggi al quarto posto, uno al quinto e uno al sesto, con altri piazzamenti tra i primi sei.

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Nella seconda ed ultima giornata di finali dei Mondiali U23 2026 di canottaggio, andati in scena a Duisburg, in Germania, non arrivano medaglie per l’Italia, nonostante ben otto equipaggi in Finale A: il bilancio odierno degli azzurrini è di tre quarti, quattro quinti ed un sesto posto. Nel singolo pesi leggeri femminile Melissa Schincariol è quinta in 2’03?91, a 8?95 dalla tedesca Nathalie Sendjuk, che domina in 1’58?31, con 5?19 sull’atleta individuale neutrale Maryia Barysevich, seconda, e 7?02 sulla peruviana Luciana Zegarra, terza. Nel singolo pesi leggeri maschile Luca Borgonovo si classifica quinto in 7’11?54, a 11?58 dal lusitano Joao Sebastiao Veloso, che conquista il titolo in  6:59. 🔗 Leggi su Oasport.it

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