Canottaggio nessuna medaglia per l’Italia nelle finali odierne dei Mondiali U23

Notizia in breve

Nella seconda giornata di finali dei Mondiali U23 di canottaggio a Duisburg, in Germania, nessuna medaglia è stata conquistata dall’Italia. Otto equipaggi italiani sono scesi in Finale A, ma nessuno è salito sul podio. I risultati odierni vedono quattro equipaggi al quarto posto, uno al quinto e uno al sesto, con altri piazzamenti tra i primi sei.