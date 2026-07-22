Canottaggio l’Italia cerca gloria ai Mondiali U23 di Duisburg

Da giovedì 23 a domenica 26 luglio a Duisburg, in Germania, andranno in scena i Mondiali Under 23 2026 di canottaggio: l’Italia, guidata dall’head coach Giovanni Calabrese, sarà presente alla rassegna iridata di categoria con diciassette equipaggi. Giovedì 23 spazio alle batterie, sia al mattino che al pomeriggio, mentre venerdì 24 si sarà la volta di quarti e semifinali, concentrati nella sessione mattutina. Sabato 25, dopo le ultime semifinali ci sarà spazio per le prime finali, che verranno completate domenica 26, quando si assegneranno gli ultimi titoli iridati di categoria. Al sito federale ha parlato alla vigilia l’head coach Giovanni Calabrese: “ Nel corso delle tre settimane di lavoro, gli atleti hanno dimostrato grande impegno e forte motivazione, portando avanti una preparazione intensa e mirata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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