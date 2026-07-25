Canottaggio un argento ed un bronzo per l’Italia nella prima giornata di finali ai Mondiali U23

Notizia in breve

Nella prima giornata di finali ai Mondiali U23 di canottaggio a Duisburg, l’Italia ha conquistato due medaglie: un argento e un bronzo. Sono inoltre arrivati due quarti posti che hanno lasciato qualche rammarico. La competizione si sta svolgendo in Germania e le finali hanno visto la partecipazione di atleti under 23. Nessun altro dettaglio riguardante le categorie o i nomi degli atleti è stato comunicato.