Canottaggio un argento ed un bronzo per l’Italia nella prima giornata di finali ai Mondiali U23

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima giornata di finali ai Mondiali U23 di canottaggio a Duisburg, l’Italia ha conquistato due medaglie: un argento e un bronzo. Sono inoltre arrivati due quarti posti che hanno lasciato qualche rammarico. La competizione si sta svolgendo in Germania e le finali hanno visto la partecipazione di atleti under 23. Nessun altro dettaglio riguardante le categorie o i nomi degli atleti è stato comunicato.

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Va in archivio la prima giornata di finali ai Mondiali U23 2026 di canottaggio, in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania: l’Italia raccoglie subito due medaglie, un argento ed un bronzo, oltre a masticare amaro per due quarti posti. Nel singolo PR3 maschile Igor Zappa conquista la medaglia d’argento in 7:56.81, a 29.08 dall’australiano Sam Stunell, il quale ritocca il record mondiale, che già gli apparteneva, abbassandolo da 7:28.31 a 7:27.73. Bronzo per l’uzbeko Akbarali Abduvaliev, terzo in 8:05.84, a 38.11. Nel quattro di coppia femminile arriva la medaglia di bronzo di Noemi De Vincenzi, Maria Lanciano, Aurora Spirito ed Irene Gattiglia: le azzurre chiudono la finale in 6:36. 🔗 Leggi su Oasport.it

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