La squadra di calcio ha pareggiato 3-3 in un'amichevole contro una formazione francese. La partita si è conclusa con una rimonta dei padroni di casa che hanno segnato il gol del pareggio negli ultimi minuti. Durante l'incontro, un giocatore è stato espulso. La squadra italiana aveva già ottenuto due vittorie consecutive contro avversari italiani prima di questa sfida. La presenza dei proprietari della squadra è stata segnalata sugli spalti.

Cannes, 26 lug. (Adnkronos) - Non arriva il successo della Roma di Gian Piero Gasperini in amichevole in Francia. Dopo il doppio sei a zero contro Primavera e Trastevere, i giallorossi in Francia vengono raggiunti sul 3-3 dal Cannes in extremis nell'altra amichevole pre-stagionale, altra squadra di proprietà dei Friedkin, presenti sugli spalti. Allo Stade Pierre de Coubertin grande protagonista Paulo Dybala autore di una doppietta, con il gol iniziale al 35' su calcio di punizione e la rete del momentaneo 3-0 al 55' con un preciso rasoterra sul primo palo. Nel mezzo la rete del 2-0 di Malen al 44'. La Roma resta anche in dieci uomini al 47' del primo tempo con l'espulsione per doppio giallo, molto fiscale, di Wesley. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Cannes-Roma 3-3, non bastano la doppietta di Dybala e il gol di Malen. Espulso Wesley

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