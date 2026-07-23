Al minuto tre dell’amichevole contro il Trastevere, Donyell Malen ha segnato il primo gol stagionale della Roma, contribuendo alla vittoria per 6-0. La partita si è giocata a Trigoria con due tempi da 35 minuti. Dopo il gol, Dybala ha festeggiato con un sorriso, mentre Cristante ha dichiarato che si attende ancora l’arrivo di Pellegrini. Malen e Dybala sono apparsi in buona forma.

Si riparte da dove si era finito. E non solo perché la Roma deve ancora piazzare il suo primo acquisto estivo, ma anche per il primo gol “vero” di questa stagione: a segnarlo è Donyell Malen, dopo appena tre minuti di gioco nell’amichevole vinta a Trigoria con il Trastevere per 6-0 (due tempi da 35 minuti ciascuno). Il protagonista del finale di stagione giallorosso era stato proprio lui, l’olandese che ha trascinato la Roma in Champions a suon di gol. Ed a Trigoria Bobby, come lo chiamano i compagni di squadra, ha primo aperto le danze e poi piazzato anche l’assist per Cristante sul gol del 3-0. In mezzo il gol di Dybala e poi il 4-0 di Cherubini, prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, sei gol nel test col Trastevere: sorridono Malen e Dybala. Cristante: "Aspettiamo Pellegrini"

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